Українські правоохоронці можуть провокувати людей брати хабарі. ВІДЕО

Українські правоохоронці можуть провокувати людей брати хабарі. ВІДЕО

21:45 07.07.2017

В Україні нерідко звучать заклики і заяви окремих можновладців, що з корупцією потрібно боротися, в тому числі шляхом масових провокацій до дачі хабарів. Та такий спосіб викриття, кажуть експерти, мало схожий на європейський. Більше того, реальні хабарники через подібну роботу правоохоронців можуть тікати від правосуддя. 

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Українські правоохоронці можуть провокувати людей брати хабарі. ВІДЕО
Українські правоохоронці можуть провокувати людей брати хабарі. ВІДЕО
07.07.2017 | 21:45
У Львові сутенера з двома жертвами зняли просто з літака. ВІДЕО
У Львові сутенера з двома жертвами зняли просто з літака. ВІДЕО
07.07.2017 | 21:15
З депутата ВР Розенблата можуть зняти недоторканність. ВІДЕО
З депутата ВР Розенблата можуть зняти недоторканність. ВІДЕО
07.07.2017 | 20:45
В Кривому Розі важко поранили журналіста. ВІДЕО
В Кривому Розі важко поранили журналіста. ВІДЕО
07.07.2017 | 20:15
На Одещині під час прогулянки на катері втопилися три сестри. ВІДЕО
На Одещині під час прогулянки на катері втопилися три сестри. ВІДЕО
07.07.2017 | 19:45
Поліція Одещини таки знайшла викрадену елітну іномарку. ВІДЕО
Поліція Одещини таки знайшла викрадену елітну іномарку. ВІДЕО
07.07.2017 | 14:40
Поліція Одещини затримала підозрюваного у вбивстві охоронця. ВІДЕО
Поліція Одещини затримала підозрюваного у вбивстві охоронця. ВІДЕО
07.07.2017 | 12:40
Поліція Києва повідомила подробиці розкриття вбивства переселенця. ВІДЕО
Поліція Києва повідомила подробиці розкриття вбивства переселенця. ВІДЕО
07.07.2017 | 12:20
Поліція Буковини повідомила подробиці вбивства на Сокирянщині. ВІДЕО
Поліція Буковини повідомила подробиці вбивства на Сокирянщині. ВІДЕО
07.07.2017 | 10:42
На Рівненщині грабіжник напав на пенсіонерку заради золота. ВІДЕО
На Рівненщині грабіжник напав на пенсіонерку заради золота. ВІДЕО
07.07.2017 | 08:00
На Черкащині в ДТП загинуло четверо людей. ВІДЕО
На Черкащині в ДТП загинуло четверо людей. ВІДЕО
07.07.2017 | 07:40
На Тернопільщині 14-річний спортсмен вберіг дівчину від загибелі. ВІДЕО
На Тернопільщині 14-річний спортсмен вберіг дівчину від загибелі. ВІДЕО
07.07.2017 | 07:20
На Тернопільщині затримали серійного злочинця. ВІДЕО
На Тернопільщині затримали серійного злочинця. ВІДЕО
07.07.2017 | 07:00
У Вінниці прямо з-під стін будинку викрали автомобіль. ВІДЕО
У Вінниці прямо з-під стін будинку викрали автомобіль. ВІДЕО
07.07.2017 | 06:45
100 ящиків тютюну вилучили прикордонники у контрабандиста на Буковині. ВІДЕО
100 ящиків тютюну вилучили прикордонники у контрабандиста на Буковині. ВІДЕО
07.07.2017 | 06:30
В Україні створили поліцейську академію. ВІДЕО
В Україні створили поліцейську академію. ВІДЕО
07.07.2017 | 06:16

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.