У Києві співробітник СБУ заправляв своє авто конфіскованими талонами. ВІДЕО
У Києві співробітник СБУ заправляв своє авто конфіскованими талонами. ВІДЕО
Звичайна авто заправка у Києві. Під’їжджає «Volkswagen». А от і власник іномарки підходить до каси, щоб розрахуватися за пальне. Працівнику АЗС він дає талони і їде геть. Все б нічого, якби не подробиці, які з’ясовуються далі. Виявляється, що ці талони на пальне конфісковані під час обшуку у підприємця, а розраховується ними, діючий співробітник київського управління Служби безпеки України. Інформація вже дійшла до вищого керівництва СБУ. Почали проводити службове розслідування. Чоловіку загрожує звільнення з силового органу. Однак, остаточні висновки будуть після результатів розслідування та чисельних перевірок.
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