Засудженого достроково звільнили через хворобу. ВІДЕО
Засудженого достроково звільнили через хворобу. ВІДЕО
Сергія Кротова таки звільнили. Судді Ірпінського міського суду Київської області задовольнили клопотання про дострокове звільнення важкохворого чоловіка. У Сергія рідкісна хвороба Бюргера. Через недугу - ампутували руки та ноги, а тепер хвороба почала прогресувати. З’явились супутні захворювання, і відлік почав іти уже, буквально, на дні. Сергія Кротова терміново потрібно госпіталізувати в лікарню до кваліфікованих медиків, пройти обстеження на професійному обладнанні. Що цікаво, не був проти задоволення клопотання навіть прокурор, що буває у судовій практиці дуже рідко.
|
07.07.2017 | 23:15
|
07.07.2017 | 22:45
|
07.07.2017 | 22:15
|
07.07.2017 | 21:45
|
07.07.2017 | 21:15
|
07.07.2017 | 20:45
|
07.07.2017 | 20:15
|
07.07.2017 | 19:45
|
07.07.2017 | 14:40
|
07.07.2017 | 12:40
|
07.07.2017 | 12:20
|
07.07.2017 | 10:42
|
07.07.2017 | 08:00
|
07.07.2017 | 07:40
|
07.07.2017 | 07:20
|
07.07.2017 | 07:00
-
- 1 з 800
- ››