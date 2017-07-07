Засудженого достроково звільнили через хворобу. ВІДЕО

Сергія Кротова таки звільнили. Судді Ірпінського міського суду Київської області задовольнили клопотання про дострокове звільнення важкохворого чоловіка. У Сергія рідкісна хвороба Бюргера. Через недугу - ампутували руки та ноги, а тепер хвороба почала прогресувати. З’явились супутні захворювання, і відлік почав іти уже, буквально, на дні. Сергія Кротова терміново потрібно госпіталізувати в лікарню до кваліфікованих медиків, пройти обстеження на професійному обладнанні. Що цікаво, не був проти задоволення клопотання навіть прокурор, що буває у судовій практиці дуже рідко.

Телеканал ЧП.INFO