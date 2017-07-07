В Одесі поліцейський вимагав гроші від людей. ВІДЕО
В Одесі поліцейський вимагав гроші від людей. ВІДЕО
Чоловік знайшов у наркозалежних чужі документи на автомобіль. Далі діяв як полісмен – забрав їх. І здавалося б мав повернути господарям, але…. Просто так віддавати документи він не схотів, за них вимагав від власників гроші – 250 доларів. Ясна річ, платити за своє люди не захотіли, тож звернулись до відділку поліції.
Не тільки це…також в огляді Хабар News дивіться про таке…
Директор медичного коледжу на Закарпатті брав хабарі в абітурієнтів
Викладачка з Рівного погоріла на хабарі
|
07.07.2017 | 23:15
|
07.07.2017 | 22:45
|
07.07.2017 | 22:15
|
07.07.2017 | 21:45
|
07.07.2017 | 21:15
|
07.07.2017 | 20:45
|
07.07.2017 | 20:15
|
07.07.2017 | 19:45
|
07.07.2017 | 14:40
|
07.07.2017 | 12:40
|
07.07.2017 | 12:20
|
07.07.2017 | 10:42
|
07.07.2017 | 08:00
|
07.07.2017 | 07:40
|
07.07.2017 | 07:20
|
07.07.2017 | 07:00
-
- 1 з 800
- ››