В Одесі поліцейський вимагав гроші від людей. ВІДЕО

Чоловік знайшов у наркозалежних чужі документи на автомобіль. Далі діяв як полісмен – забрав їх. І здавалося б мав повернути господарям, але…. Просто так віддавати документи він не схотів, за них вимагав від власників гроші – 250 доларів. Ясна річ, платити за своє люди не захотіли, тож звернулись до відділку поліції.

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