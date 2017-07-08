Знайомство в Інтернеті завершилося вбивством. ВІДЕО

Необережне знайомство в Інтернеті коштували одеситці життя. Страшна історія трапилася ще місяць тому, але тіло жінки поліцейські знайшли лише зараз. Кажуть її жорстоко закатували, після чого закопали в лісі за містом. Правоохоронці уже вийшли і на слід вбивць. Двоє чоловіків заздалегідь спланували злочин. Знайшли заможну жертву на популярному сайті знайомств. Один із зловмисників домовився про зустріч. Запропонував проїхатися на його машині за місто. Та тільки жінка не знала, що за Одесою в лісосмузі нового знайомого чекає спільник. Жінку зв’язали, забрали ключ від квартири, задушили та закопали. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO