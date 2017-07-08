Через діючу процедуру «прописки» люди не можуть повноцінно реалізовувати свої права. ВІДЕО
Через діючу процедуру «прописки» люди не можуть повноцінно реалізовувати свої права. ВІДЕО
Держава збирає цю інформацію, фактично, аби потурбуватися про забезпечення реалізації прав кожної людини. Однак правозахисники б’ють на сполох – у сучасних реаліях, як не парадоксально, саме через існуючу процедуру реєстрації місця проживання багато громадян обмежені у своїх правах.
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