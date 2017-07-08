Експерти розповіли про успіхи та невдачі поліції. ВІДЕО

Два роки тому, 4 липня, в Україні дали старт чи не наймасштабнішій реформі часів незалежності - розпочала роботу патрульна поліція. Дві тисячі новобранців, які пройшли атестацію, вишикувались у центрі столиці для присяги, а вже згодом стали народними улюбленцями. Із новими патрульними робили «селфі», рівень довіри до поліції стрімко виріс. Кількість викликів на лінію «102» збільшилась. Хтось із експертів пояснює це ростом криміногенної ситуації, але в міністерстві внутрішніх справ переконані, що є у цьому є заслуга і самих копів, мовляв, їм тепер довіряють. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO