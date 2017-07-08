У Івано-Франківську поліцейські врятували самогубцю. ВІДЕО

У Івано-Франківську патрульні отримали тривожний виклик. Люди повідомили, що з четвертого поверху одного з будинків у зашморгу звисає людина. Патрульні були на місці за якусь мить, ще за кілька митей, вони були в квартирі з балкона якої звисала людина. Всю рятувальну операцію зафіксували нагрудні камери патрульних поліцейськийх.

Телеканал ЧП.INFO