Поліція розповіла шокуючі подробиці вбивства переселенця у Києві. ВІДЕО
Поліція розповіла шокуючі подробиці вбивства переселенця у Києві. ВІДЕО
У Києві поліція затримала вбивцю переселенця з Луганщини. Як з’ясувалося, забив до смерті чоловіка, його друг дитинства і земляк. Подробиці у сюжеті.
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