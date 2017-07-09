СБУ відкрила провадження щодо прикордонників РФ, затриманих на Херсонщині

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) стосовно затриманих на Херсонщині російських прикордонників.

Слідство встановило, що громадяни РФ, співробітники ФСБ – заступник начальника резервної застави в/ч 9930 Аскар Кулуб та начальник кінологічної групи в/ч 9930 Володимир Кузнєцов у період з грудня 2016 року до 30 червня 2017 року виконували службові завдання в інтересах Російської Федерації з метою зміни меж території або державного кордону України.

Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідство триває.

Ближчим часом слідчі СБУ оголосять співробітникам ФСБ про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та ініціюватимуть перед судом обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-центру СБУ