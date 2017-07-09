СБУ відкрила провадження щодо прикордонників РФ, затриманих на Херсонщині
СБУ відкрила провадження щодо прикордонників РФ, затриманих на Херсонщині
Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) стосовно затриманих на Херсонщині російських прикордонників.
Слідство встановило, що громадяни РФ, співробітники ФСБ – заступник начальника резервної застави в/ч 9930 Аскар Кулуб та начальник кінологічної групи в/ч 9930 Володимир Кузнєцов у період з грудня 2016 року до 30 червня 2017 року виконували службові завдання в інтересах Російської Федерації з метою зміни меж території або державного кордону України.
Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідство триває.
Ближчим часом слідчі СБУ оголосять співробітникам ФСБ про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та ініціюватимуть перед судом обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За матеріалами прес-центру СБУ
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