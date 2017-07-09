Українські правоохоронці можуть провокувати людей брати хабарі. ВІДЕО

Українські правоохоронці можуть провокувати людей брати хабарі. ВІДЕО

21:30 09.07.2017

В Україні нерідко звучать заклики і заяви окремих можновладців, що з корупцією потрібно боротися, в тому числі шляхом масових провокацій до дачі хабарів. Та такий спосіб викриття, кажуть експерти, мало схожий на європейський. Більше того, реальні хабарники через подібну роботу правоохоронців можуть тікати від правосуддя. 

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