Українські правоохоронці можуть провокувати людей брати хабарі. ВІДЕО

В Україні нерідко звучать заклики і заяви окремих можновладців, що з корупцією потрібно боротися, в тому числі шляхом масових провокацій до дачі хабарів. Та такий спосіб викриття, кажуть експерти, мало схожий на європейський. Більше того, реальні хабарники через подібну роботу правоохоронців можуть тікати від правосуддя.

Телеканал ЧП.INFO