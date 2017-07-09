У Києві затримали злочинну групу, що продавала наркотики. ВІДЕО
У Києві затримали злочинну групу, що продавала наркотики. ВІДЕО
Київські поліцейські провели масштабну спецоперацію і за їхніми ж словами викрили серйозних злочинців, які постачали в столицю небезпечні наркотики.
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08.07.2017 | 21:00
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08.07.2017 | 20:30
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08.07.2017 | 20:00
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08.07.2017 | 19:30
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07.07.2017 | 23:15
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07.07.2017 | 22:45
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07.07.2017 | 22:15
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07.07.2017 | 21:45
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07.07.2017 | 21:15
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07.07.2017 | 20:45
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