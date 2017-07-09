В Одесі охоронця СТО забив до смерті товариш. ВІДЕО

Вбивство охоронця СТО. Тіло 29-річного охоронця станції техобслуговування знайшли напередодні. У підсобці його хтось вдарив ножем у груди та живіт. Деякий час тривали пошуки вбивці-втікача. І от тепер правоохоронці звітують - зловмисника знайшли.

Телеканал ЧП.INFO