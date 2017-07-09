В Одесі охоронця СТО забив до смерті товариш. ВІДЕО

В Одесі охоронця СТО забив до смерті товариш. ВІДЕО

22:30 09.07.2017

Вбивство охоронця СТО. Тіло 29-річного охоронця станції техобслуговування знайшли напередодні. У підсобці його хтось вдарив ножем у груди та живіт. Деякий час тривали пошуки вбивці-втікача. І от тепер правоохоронці звітують - зловмисника знайшли.

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