В Одесі охоронця СТО забив до смерті товариш. ВІДЕО
В Одесі охоронця СТО забив до смерті товариш. ВІДЕО
Вбивство охоронця СТО. Тіло 29-річного охоронця станції техобслуговування знайшли напередодні. У підсобці його хтось вдарив ножем у груди та живіт. Деякий час тривали пошуки вбивці-втікача. І от тепер правоохоронці звітують - зловмисника знайшли.
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