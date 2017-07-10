На Донеччині іномарка вилетіла на зупинку, є загиблі та поранені. ВІДЕО

За попередніми даними, близько 05:00 у Костянтинівці напроти будинку 4 по вулиці Громова 25-річний водій автомобілю «Хонда» не впорався з керуванням та врізався у торгівельний павільйон.

Від удару о перешкоду автівку занесло, і під колесами машини-вбивці опинилися дві літні жінки, які чекали на транспорт на зупинці.

Від отриманих травм 63-річна жінка померла на місці. Ще одна постраждала, 60 років, отримала тілесні ушкодження, направлена на амбулаторне лікування.

Водій та 28-річний пасажир автомобілю госпіталізовані. В якому стані перебував водій на момент ДТП – дасть висновок експертиза, але візуальний огляд вказує те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області