На Харківщині нелюда засудили за звіряче вбивство подружжя. ВІДЕО

Первомайський міськрайонний суд підтримав позицію прокуратури та визнав винним місцевого мешканця у зухвалому вбивстві подружжя та крадіжці у с. Севаш (ч. 1 ст. 115, п.п. 9,13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185 КК України).

За інформацією першого заступника керівника Первомайської місцевої прокуратури Романа Травкіна, 33-річному чоловіку суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як розповів начальник відділу прокуратури області Максим Блохін, прокуратура довела у суді, що в лютому 2016 року чоловік прийшов у гості до "товариша по чарці". Під час застілля між чоловіками виник конфлікт - господар приревнував свою дружину та висловив односельцю образи за те, що той напередодні вдарив його. Продовжуючи сваритися, чоловіки вийшли у двір.

"У розпалі конфлікту гість схопив сокиру, яка лежала на ганку будинку, та вдарив нею господаря по голові та по передпліччю руки, яку, захищаючись, підняв господар. Наступний удар прийшовся в плече. Він був настільки сильним, що зламалося топорище. Після цього чоловіки зайшли до хати. Там гість схопив зі столу кухонного ножа та кілька разів вдарив ним господаря. Від отриманих травм чоловік помер на місці", - пояснив М. Блохін.

У цей час у будинку знаходилася дружина потерпілого. Коли вона побачила свого чоловіка у калюжі крові - почала кричати. Вбивця злякався, що його можуть викрити і, щоб приховати свій злочин, знову схопився за ножа. Він перерізав жінці горло та близько 20 разів вдарив її ножем у бік та спину.

Після вбивства злодій викрав з домоволодіння телевізор, мобільний телефон та велосипед.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області