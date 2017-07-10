На трасі неподалік Маріуполя сталася смертельна ДТП. ВІДЕО

Сталося все в Донецькій області на трасі Мангуш-Урзуф. Тут на вузькій дорозі не роз’їхалися два легковики Мерседес та Джиллі. І за попередніми даними поліції саме водій Мерседеса спровокував ДТП.

Оператор – М.Рябченко

Телеканал ЧП.INFO