На трасі неподалік Маріуполя сталася смертельна ДТП. ВІДЕО
На трасі неподалік Маріуполя сталася смертельна ДТП. ВІДЕО
Сталося все в Донецькій області на трасі Мангуш-Урзуф. Тут на вузькій дорозі не роз’їхалися два легковики Мерседес та Джиллі. І за попередніми даними поліції саме водій Мерседеса спровокував ДТП.
Оператор – М.Рябченко
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