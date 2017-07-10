У поліції прокоментували нещодавню стрілянину в селищі Водогін. ВІДЕО
У поліції прокоментували нещодавню стрілянину в селищі Водогін. ВІДЕО
Аби не допустити знищення лісу, найактивніші громадяни взялися чатувати його. Днями ж лісоруби почали роботи ще о пів на четверту ранку. Люди зачули звук пил і знову зібралися. Хтось із лісорубів почав стріляти у них, попередньо – із травматичної зброї. Викликали поліцейських. А от далі історія має дві версії. Очевидці кажуть - один із жителів не витримав – сів за кермо ГАЗу і хотів заблокувати дорогу лісорубам, аби ті не встигли втекти. Та поліцейські, які прибули на виклик, відкрили по водію вогонь.
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