У поліції прокоментували нещодавню стрілянину в селищі Водогін. ВІДЕО

Аби не допустити знищення лісу, найактивніші громадяни взялися чатувати його. Днями ж лісоруби почали роботи ще о пів на четверту ранку. Люди зачули звук пил і знову зібралися. Хтось із лісорубів почав стріляти у них, попередньо – із травматичної зброї. Викликали поліцейських. А от далі історія має дві версії. Очевидці кажуть - один із жителів не витримав – сів за кермо ГАЗу і хотів заблокувати дорогу лісорубам, аби ті не встигли втекти. Та поліцейські, які прибули на виклик, відкрили по водію вогонь.

Телеканал ЧП.INFO