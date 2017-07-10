Громадські активісти вимагають відміни депутатської недоторканості. ВІДЕО

Громадські активісти вимагають відміни депутатської недоторканості. ВІДЕО

20:45 10.07.2017

Уже наступного четверга у Верховній Раді може статись історична подія. Депутатську недоторканість можуть зняти одразу із шістьох народних депутатів. Спікер парламенту Андрій Парубій уже навіть заявив, що до нього надійшла пропозиція розглянути усі ці подання разом в один день. Деякі депутати зазначають, що голосування має показати за кого в першу чергу дбають народні обранці – за народ, чи за власні статки.  А громадські активісти в свою чергу, вимагають взагалі зняття депутатської недоторканості із усіх парламентарів у Верховній Раді.

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