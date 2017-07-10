У Києві напали на трансгендерів та облили фарбою. ВІДЕО

Центр Києва. Затишний маленький заклад «Купідон». Саме тут організували відкриту лекцію про трансгендерів. На зустріч зібралася невелика група людей, серед них були і трансгендерні чоловіки і жінки. Здавалося б, люди просто зібралися обговорити теми, які їх цікавлять чи бентежать. Однак знайшлися ті, кому такий «івент» прийшовся, м’яко кажучи, не до душі. Тож комфортну атмосферу лекції нахабно та грубо зірвали невідомі чоловіки.

Телеканал ЧП.INFO