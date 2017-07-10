Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
Вилучені речові докази. Де їх зберігають, та чи повертають власникам? Виявляється повертають не завжди. Про це уже з гіркого власного досвіду знає киянка Інна Муравйова. В її офіс ще у березні навідались для обшуку співробітники СБУ. Каже: перевернули все догори ногами, вилучили техніку і талони на пальне. При цьому, на думку пані Інни, протокол вилучення оформили з порушеннями. Буцімто, не вписали туди номери вилучених талонів. Здавалося б звичайна помилка, але пізніше виявилося, що це було зроблено не випадково. Жінка оперативно звернулася до кількох автозаправок і попросила заблокувати талони. Щоправда, було запізно. Виявилось, що талони уже реалізували. Пані Інна не склала рук і не стала миритися. Одразу запросила відеозапис із камери спостереження із заправки. Яким же було здивування, коли у чоловікові з її талонами на касі впізнала співробітника СБУ, який був присутнім при обшуку. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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