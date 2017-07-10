Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО

Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО

21:45 10.07.2017

Вилучені речові докази. Де їх зберігають, та чи повертають власникам? Виявляється повертають не завжди. Про це уже з гіркого власного досвіду знає киянка Інна Муравйова. В її офіс ще у березні навідались для обшуку співробітники СБУ. Каже: перевернули все догори ногами, вилучили техніку і талони на пальне. При цьому, на думку пані Інни, протокол вилучення оформили з порушеннями. Буцімто, не вписали туди номери вилучених талонів. Здавалося б звичайна помилка, але пізніше виявилося, що це було зроблено не випадково. Жінка оперативно звернулася до кількох автозаправок і попросила заблокувати талони. Щоправда, було запізно. Виявилось, що  талони уже реалізували. Пані Інна не склала рук і не стала миритися. Одразу запросила відеозапис із камери спостереження із заправки. Яким же було здивування, коли у чоловікові з її талонами на касі впізнала співробітника СБУ, який був присутнім при обшуку. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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