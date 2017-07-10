На Миколаївщині 75 відсотків жителів прагне відвоювати Крим та Донбас. ВІДЕО

На Миколаївщині 75 відсотків жителів прагне відвоювати Крим та Донбас. ВІДЕО

22:15 10.07.2017

На замовлення Інституту масової інформації соціологи провели опитування українців, але не всіх – лише  мешканців Півдня та Сходу України. Питання звучало наступним чином: хто винен у війні. І думки розділилися: лише кожен третій опитаний винуватцем у війні вважає Росію. Така ж кількість звинувачує – центральний уряд України. Показовим, на думку аналітиків, є те, що більшість російськомовних жителів Сходу не вбачають агресорських настроїв з боку Російської Федерації. Ще одне питання щодо повернення Криму та Донбасу Україні. Тут найбільш радикально проявила себе Миколаївська область: 75 відсотків респондентів прагнуть відвоювати ці території. Повернути своє, але не війною, показують результати дослідження. Лише 17 відсотків опитаних погоджуються із тим, що Україна має відновити повномасштабні військові дії. Крім того, чимало жителів сходу взагалі не визначилися, на чиєму вони боці та хто, врешті-решт, понесе відповідальність – таких опитаних 37 відсотків. 

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Миколаївщині 75 відсотків жителів прагне відвоювати Крим та Донбас. ВІДЕО
На Миколаївщині 75 відсотків жителів прагне відвоювати Крим та Донбас. ВІДЕО
10.07.2017 | 22:15
Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
10.07.2017 | 21:45
У Києві напали на трансгендерів та облили фарбою. ВІДЕО
У Києві напали на трансгендерів та облили фарбою. ВІДЕО
10.07.2017 | 21:15
Громадські активісти вимагають відміни депутатської недоторканості. ВІДЕО
Громадські активісти вимагають відміни депутатської недоторканості. ВІДЕО
10.07.2017 | 20:45
У поліції прокоментували нещодавню стрілянину в селищі Водогін. ВІДЕО
У поліції прокоментували нещодавню стрілянину в селищі Водогін. ВІДЕО
10.07.2017 | 20:20
На трасі неподалік Маріуполя сталася смертельна ДТП. ВІДЕО
На трасі неподалік Маріуполя сталася смертельна ДТП. ВІДЕО
10.07.2017 | 20:10
На Харківщині нелюда засудили за звіряче вбивство подружжя. ВІДЕО
На Харківщині нелюда засудили за звіряче вбивство подружжя. ВІДЕО
10.07.2017 | 13:24
На Донеччині іномарка вилетіла на зупинку, є загиблі та поранені. ВІДЕО
На Донеччині іномарка вилетіла на зупинку, є загиблі та поранені. ВІДЕО
10.07.2017 | 07:40
В Одесі охоронця СТО забив до смерті товариш. ВІДЕО
В Одесі охоронця СТО забив до смерті товариш. ВІДЕО
09.07.2017 | 22:30
Українські правоохоронці не мають права провокувати людей брати хабарі. ВІДЕО
09.07.2017 | 21:30
Українських артистів хочуть садити за грати за виступи в Росії. ВІДЕО
Українських артистів хочуть садити за грати за виступи в Росії. ВІДЕО
09.07.2017 | 20:30
СБУ відкрила провадження щодо прикордонників РФ, затриманих на Херсонщині
СБУ відкрила провадження щодо прикордонників РФ, затриманих на Херсонщині
09.07.2017 | 20:00
У Києві затримали злочинну групу, що продавала наркотики. ВІДЕО
У Києві затримали злочинну групу, що продавала наркотики. ВІДЕО
09.07.2017 | 19:30
Родина з РФ попросила в українських прикордонників надання статусу біженців. ВІДЕО
08.07.2017 | 23:00
Киянин судитиметься з Національною оперою через відмову зайти у шортах. ВІДЕО
Киянин судитиметься з Національною оперою через відмову зайти у шортах. ВІДЕО
08.07.2017 | 22:30
У Миколаєві затримано членів вкрай небезпечної озброєної банди. ВІДЕО
У Миколаєві затримано членів вкрай небезпечної озброєної банди. ВІДЕО
08.07.2017 | 22:02

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.