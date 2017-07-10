На Миколаївщині 75 відсотків жителів прагне відвоювати Крим та Донбас. ВІДЕО

На замовлення Інституту масової інформації соціологи провели опитування українців, але не всіх – лише мешканців Півдня та Сходу України. Питання звучало наступним чином: хто винен у війні. І думки розділилися: лише кожен третій опитаний винуватцем у війні вважає Росію. Така ж кількість звинувачує – центральний уряд України. Показовим, на думку аналітиків, є те, що більшість російськомовних жителів Сходу не вбачають агресорських настроїв з боку Російської Федерації. Ще одне питання щодо повернення Криму та Донбасу Україні. Тут найбільш радикально проявила себе Миколаївська область: 75 відсотків респондентів прагнуть відвоювати ці території. Повернути своє, але не війною, показують результати дослідження. Лише 17 відсотків опитаних погоджуються із тим, що Україна має відновити повномасштабні військові дії. Крім того, чимало жителів сходу взагалі не визначилися, на чиєму вони боці та хто, врешті-решт, понесе відповідальність – таких опитаних 37 відсотків.

Телеканал ЧП.INFO