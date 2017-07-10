В Києві затримали банду наркоторговців. ВІДЕО

Шестеро торговців наркотиками потрапили в руки правоохоронців. В поліції кажуть: затримані проводили мільйонні оборудки і постачали в столицю наркотики різного ґатунку. Тепер ділкам загрожує до 12 років ув’язнення.

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