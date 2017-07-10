В Києві затримали банду наркоторговців. ВІДЕО

В Києві затримали банду наркоторговців. ВІДЕО

22:45 10.07.2017

Шестеро торговців наркотиками потрапили в руки правоохоронців. В поліції кажуть: затримані проводили мільйонні оборудки і постачали в столицю наркотики різного ґатунку. Тепер ділкам загрожує до 12 років ув’язнення.
І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…

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