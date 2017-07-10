В Києві затримали банду наркоторговців. ВІДЕО
В Києві затримали банду наркоторговців. ВІДЕО
Шестеро торговців наркотиками потрапили в руки правоохоронців. В поліції кажуть: затримані проводили мільйонні оборудки і постачали в столицю наркотики різного ґатунку. Тепер ділкам загрожує до 12 років ув’язнення.
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http://dtp.kiev.ua/kiev/item/8480-videoreportazh-s-mesta-pyanogo-dtp-v-kieve-u-kardach-gde-netrezvyj-voditel-forda-sbil-peshekhoda-i-pytalsya-dat-vzyatku.html
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