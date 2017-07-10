Активісти знімають судові засідання в режимі віртуальної реальності. ВІДЕО

Активісти знімають судові засідання в режимі віртуальної реальності. ВІДЕО

23:15 10.07.2017

Відтепер переглянути судове засідання можна буде в режимі віртуальної реальності – таке нововведення впроваджують громадські активісти. 360° градусів огляду будуть доступні кожному користувачу. Враження складається, ніби людина, власне, повноцінно присутня на засіданні. Тепер від допитливих очей не можливо буде приховати жодного слова, жодного папірця, навіть жодного виразу обличчя чи то судді, прокурора, адвоката, чи й самого обвинуваченого.

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