У Києві водій на очах у журналістів намагався підкупити патрульного. ВІДЕО
У Києві водій на очах у журналістів намагався підкупити патрульного. ВІДЕО
Шокуючі подробиці смертельної автопригоди у Вінницькій області дивіться в огляді ДТП.
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