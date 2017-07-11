У Києві водій на очах у журналістів намагався підкупити патрульного. ВІДЕО

Шокуючі подробиці смертельної автопригоди у Вінницькій області дивіться в огляді ДТП.

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Телеканал ЧП.INFO