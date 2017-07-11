ДТП на Вінниччині. В лобовому зіткненні загинуло чотири людини. ВІДЕО
ДТП на Вінниччині. В лобовому зіткненні загинуло чотири людини. ВІДЕО
У Вінницькій області між селами Петрик та Дашківці Літинського району лоб у лоб зіткнулися автомобілі «ВАЗ» та «Мерседес Віто».
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