У Києві адвокат вимагав від клієнта хабар. ВІДЕО

У Києві адвокат вимагав від клієнта хабар. ВІДЕО

10:20 11.07.2017

Юрист вигадав схему для швидкого збагачення. Потребував гроші у свого підзахисного для нібито передачі судді, який розглядає його справу. Мовляв тоді Феміда стане на його бік.  Насправді ж суддя був ні до чого. Адвокат таким чином сам хотів привласнити кругленьку суму – тисячу двісті доларів. Про адвоката-хабарника стало відомо правоохоронцям. У момент передачі готівки поліцейські його і затримали.

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