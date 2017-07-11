У Києві адвокат вимагав від клієнта хабар. ВІДЕО

Юрист вигадав схему для швидкого збагачення. Потребував гроші у свого підзахисного для нібито передачі судді, який розглядає його справу. Мовляв тоді Феміда стане на його бік. Насправді ж суддя був ні до чого. Адвокат таким чином сам хотів привласнити кругленьку суму – тисячу двісті доларів. Про адвоката-хабарника стало відомо правоохоронцям. У момент передачі готівки поліцейські його і затримали.

Телеканал ЧП.INFO