У Маріуполі наркоман грабував людей заради дози. ВІДЕО

В Маріуполі поліцейські затримали місцевого жителя. Напередодні той посеред вулиці напав на жінку і зірвав у неї з шиї золотий ланцюжок. Потерпіла одразу написала заву в поліції, а вже згодом правоохоронці затримали підозрюваного. Він саме намагався продати крадені коштовності на ринку. Як зазначили в поліції, раніше цей чоловік уже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Цього разу пояснив свій мотив тим, що не вистачало грошей на наркотики.

Телеканал ЧП.INFO