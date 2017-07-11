У Маріуполі наркоман грабував людей заради дози. ВІДЕО

У Маріуполі наркоман грабував людей заради дози. ВІДЕО

07:20 11.07.2017

В Маріуполі поліцейські затримали місцевого жителя. Напередодні той посеред вулиці напав на жінку і зірвав у неї з шиї золотий ланцюжок. Потерпіла одразу написала заву в поліції, а вже згодом правоохоронці затримали підозрюваного. Він саме намагався продати крадені коштовності на ринку. Як зазначили в поліції, раніше цей чоловік уже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Цього разу пояснив свій мотив тим, що не вистачало грошей на наркотики. 

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