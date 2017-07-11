Одеська поліція шукає можливих свідків нападу зі стріляниною. ВІДЕО

Одеська поліція шукає можливих свідків нападу зі стріляниною. ВІДЕО

11:20 11.07.2017

Вчора, о 08:10, до Авангардівського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення чергового служби безпеки промринку «7 км» про те, що на території автостоянки №1 стрілянина. На вказане місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Встановлено, що о 06:30 на території автостоянки шестеро невстановлених осіб із застосуванням зброї та фізичного насильства у вигляді ударів руками та ногами по різним частинам тіла, скоїли напад на 44-річного приватного підприємця, жителя м. Києва, та його 17-річного сина.

Відкрито заволодівши сумкою з грошовими коштами,  зловмисники зникли з місця події в невідомому напрямку на двох автомобілях «Мерседес» сірого та темного кольорів. Сріблястий  автомобіль має пошкодження лобового скла та бампера.

Потерпілого чоловіка госпіталізовано до лікарні з ушкодженнями підшкірної гематоми скроневої області з правої сторони, забоєм обох колінних суглобів та травматичним поранення поперекової області, а його неповнолітнього сина – з множинними травматичними пораненнями голови, верхніх та нижніх кінцівок.

З місця події вилучено: 14 гільз калібру 9 мм від пристрою для відстрілу гумових куль, змиви з речовиною бурого кольору, недопалки від цигарок, металевий фрагмент деталі автомобіля зловмисників, чоловічу спортивну куртку чорного кольору з дефектами та фрагментами речовини бурого кольору та розкладний ніж.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зараз вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та їх затримання.

Встановлено, що обидва автомобілі рухалися з проминку «7 км» по Овідіопольській дорозі убік м. Одеси. На перехресті вул. Центральний аеропорт та Овідіопольської дороги автомобілі роз’їхалися:

- «Мерседес» темного кольору продовжив рухатися Овідіопольською дорогою до Іванівського мосту та по ньому;

- «Мерседес» сірого кольору повернув на вул. Центральний аеропорт  та рухався до вул. Святослава Ріхтера (Щорса).

Подальший маршрут автомобілів встановлюється.

Шановні громадяни! Якщо, ви рухались вказаними вулицями в зазначений період часу та ваш автомобіль обладнаний відеореєстратором, в об’єктив якого могли потрапити зазначені автомобілі, просимо допомогти слідству та надати відеозапис поліції.  Контактні телефони: (048) 798-19-96 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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