На Дніпропетровщині затримано горе-грабіжника з панчохою на голові. ВІДЕО

Чоловік в жіночій панчосі на голові забіг до приміщення відділення пошти і, розмахуючи пістолетом, став вимагати у касира гроші. Жінка-відвідувачка з галасом вибігла на вулицю, сповіщаючи село про злодія. А розчарований грабіжник, поживившись в десять разів меншою сумою, аніж очікував, втік.

Про напад на Миколаївське відділення «Укрпошти» до поліції повідомила керуюча відділенням. Виїздом на місце співробітники Новомосковського відділу поліції з’ясували, що близько 9.30 невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, вимагати у касира гроші. На її слова про відсутність останніх, розбив скляну вітрину. Так як сейф дійсно виявився порожнім, злочинець забрав всі гроші з каси та зник.

До розшуків грабіжника долучилися співробітники управління карного розшуку Головного управління НП в Дніпропетровській області. І вже ближче до півночі того ж дня злодія було затримано.

«Нами було встановлено та затримано 36-річного мешканця Кам’янського, який і підозрюється у пограбуванні поштового відділення. Чоловік раніше вже був неодноразово судимим, загалом відбув в місцях позбавлення волі понад 16 років. Минулого року від був звільнений по Закону Савченко, та як бачимо, знову повернувся до свого ремесла. У затриманого вилучено речові докази: одяг в якому і був скоєний грабіж та пістолет. Щоправда із загальної суми вкраденого, а це близько п’яти тисяч гривень, у нього залишилося вже 200 гривень»,- розповідає заступник начальника відділу розкриття злочинів проти власності управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області Дмитро Патрелюк.

Як пояснює сам з атриманий, йому стало відомо, що на початку місяця до поштового відділення повинні були завезти гроші для виплати пенсії та соціальних виплат на дітей. І розмір суми мав бути десь понад півмільйона гривень. Та того дня гроші до поштового відділення не завезли, чого останній не знав.

У справі на цей час у якості свідка проходить і мешканець Кам’янського 1986 року народження. Саме він був за кермом автомобіля, на якому грабіжник втікав із села. Чоловік каже, що товариш попросив підвезти його до села Миколаївка та почекати доки той вирішить деякі справи. Вже повернувшись в автомобіль останній наказав чимдуж давити на газ. По дорозі. За словами свідка, той передягся та викинув згорток з одягом у водойму мимо якої вони їхали.

Встановленому за злочин вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні даного злочину та затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За вчинений розбійний напад чоловіку загрожує від семи до дванадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області