Поліція Харківщини затримала нападника на кредитні установи у зоні АТО. ВІДЕО

Поліція Харківщини затримала нападника на кредитні установи у зоні АТО. ВІДЕО

18:00 11.07.2017

За обґрунтованою підозрою у скоєнні злочинів 25-річного молодика затримали працівники Управління карного розшуку ГУНП Харківській області спільно з працівниками Київського відділу поліції під час слідчих дій в зоні проведення антитерористичної операції в місті Слов’янськ.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Анатолій Дмитрієв, з травня поточного року затриманий нападав на комерційні установи на територійХарківської, Донецької та Дніпровської областей, де підзагрозою предмета, схожого на пістолетчиніж, заволодівавгрошима. Загальна суманаграбованого становить 78 тисячгривень.

Речові докази вилучені.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зараз правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території інших областей України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Дніпропетровщині затримано горе-грабіжника з панчохою на голові. ВІДЕО
На Дніпропетровщині затримано горе-грабіжника з панчохою на голові. ВІДЕО
11.07.2017 | 18:30
Поліція Харківщини затримала нападника на кредитні установи у зоні АТО. ВІДЕО
Поліція Харківщини затримала нападника на кредитні установи у зоні АТО. ВІДЕО
11.07.2017 | 18:00
У Дніпрі юнак порізав кохану, увімкнув газ та залишив її помирати. ВІДЕО
У Дніпрі юнак порізав кохану, увімкнув газ та залишив її помирати. ВІДЕО
11.07.2017 | 12:40
Одеська поліція шукає можливих свідків нападу зі стріляниною. ВІДЕО
Одеська поліція шукає можливих свідків нападу зі стріляниною. ВІДЕО
11.07.2017 | 11:20
У Києві адвокат вимагав від клієнта хабар. ВІДЕО
У Києві адвокат вимагав від клієнта хабар. ВІДЕО
11.07.2017 | 10:20
ДТП на Вінниччині. В лобовому зіткненні загинуло чотири людини. ВІДЕО
ДТП на Вінниччині. В лобовому зіткненні загинуло чотири людини. ВІДЕО
11.07.2017 | 10:00
У Києві водій на очах у журналістів намагався підкупити патрульного. ВІДЕО
11.07.2017 | 07:40
У Маріуполі наркоман грабував людей заради дози. ВІДЕО
11.07.2017 | 07:20
Активісти знімають судові засідання в режимі віртуальної реальності. ВІДЕО
Активісти знімають судові засідання в режимі віртуальної реальності. ВІДЕО
10.07.2017 | 23:15
В Києві затримали банду наркоторговців. ВІДЕО
В Києві затримали банду наркоторговців. ВІДЕО
10.07.2017 | 22:45
На Миколаївщині 75 відсотків жителів прагне відвоювати Крим та Донбас. ВІДЕО
На Миколаївщині 75 відсотків жителів прагне відвоювати Крим та Донбас. ВІДЕО
10.07.2017 | 22:15
Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
Співробітник СБУ привласнив конфісковані при обшуку талони на пальне. ВІДЕО
10.07.2017 | 21:45
У Києві напали на трансгендерів та облили фарбою. ВІДЕО
У Києві напали на трансгендерів та облили фарбою. ВІДЕО
10.07.2017 | 21:15
Громадські активісти вимагають відміни депутатської недоторканості. ВІДЕО
Громадські активісти вимагають відміни депутатської недоторканості. ВІДЕО
10.07.2017 | 20:45
У поліції прокоментували нещодавню стрілянину в селищі Водогін. ВІДЕО
У поліції прокоментували нещодавню стрілянину в селищі Водогін. ВІДЕО
10.07.2017 | 20:20
На трасі неподалік Маріуполя сталася смертельна ДТП. ВІДЕО
На трасі неподалік Маріуполя сталася смертельна ДТП. ВІДЕО
10.07.2017 | 20:10

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.