Поліція Харківщини затримала нападника на кредитні установи у зоні АТО. ВІДЕО

За обґрунтованою підозрою у скоєнні злочинів 25-річного молодика затримали працівники Управління карного розшуку ГУНП Харківській області спільно з працівниками Київського відділу поліції під час слідчих дій в зоні проведення антитерористичної операції в місті Слов’янськ.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Анатолій Дмитрієв, з травня поточного року затриманий нападав на комерційні установи на територійХарківської, Донецької та Дніпровської областей, де підзагрозою предмета, схожого на пістолетчиніж, заволодівавгрошима. Загальна суманаграбованого становить 78 тисячгривень.

Речові докази вилучені.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зараз правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території інших областей України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області