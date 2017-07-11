У Дніпрі юнак порізав кохану, увімкнув газ та залишив її помирати. ВІДЕО

Днями, близько двадцять першої години, до Новокодацького відділення поліції надійшло повідомлення від жінки, яка повідомила, що знайшла вдома свою доньку з порізаною шиєю. Також, жінка зазначила, що ймовірніше за все, їх пограбували. Усі речі у будинку були перевернуті.

На момент приїзду поліцейських дівчину доправили до лікарні. Потерпіла отримала чисельні ножові поранення в шию, груди, були порізані плечі.

В самому будинку поліцейські застали вщенть перевернуті речі. Господиня заявила, що зник планшет, смартфон та 500 гривень. Окрім цього, зайшовши в будинок, жінка почула різкий запах газу та побачила, що всі газові конфорки плити відкриті.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники Новокодацького відділення поліції встановили та затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину. Ним виявися раніше не судимий місцевий житель 18 років.

«Молодий чоловік зустрічався із дівчиною. Вранці завітав до неї в гості. В цей час на мобільний телефон дівчини надійшло СМС повідомлення начебто від іншого хлопця. Закоханий тут же влаштував коханій сцену ревнощів. Потім взяв на кухні ніж та вдарив дівчину в шию. Від удару вона впала, а парубок наніс ще декілька ударів ножем у груди та плечі своїй коханій. Потім молодий чоловік вирішив імітувати розбійний напад. Він перевернув усі речі в будинку та вкрав планшет, смартфон і гроші у сумі 500 грн. Маючи намір приховати сліди злочину, хлопець відкрив газові конфорки та залишив вмирати свою кохану»,- повідомив т.в.о. начальника кримінальної поліції Новокодацького відділення поліції Андрій Кравчук.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області