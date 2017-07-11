У Києві чоловік після вбивства дружини намагався покінчити з собою. ВІДЕО

Він спочатку зарізав свою дружину, а потім порізав себе та відкрив газ у квартирі. Страшна подія сталась в одній з квартир на проспекті Перемоги у Києві. Звичайне подружжя. Вона працювала лікарем, він різноробочим. Разом винаймали квартиру понад рік. Але почались конфлікти. Все через ревнощі.

Телеканал ЧП.INFO