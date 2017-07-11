У Києві двоє дітей залишились без матері та житла. ВІДЕО

Соцслужби Голосіївського району Києва шукають батька двох хлопчаків зі зруйнованого будинку на Голосіївському проспекті. Як відомо, 8 липня там стався вибух. Під завалами загинуло двоє людей. Серед них матір цих дітей. Одному із них 13 років, іншому – 17. Соцслужби наразі займаються відновленням документів школярів. Самі вони живуть у бабусі, але уже згодом їх можуть передати біологічному батькові. Щоправда, де він зараз - ніхто у службі в справах дітей Голосіївського району не знає.

Телеканал ЧП.INFO