У Маріуполі чоловік переконував всіх, що патрульні які його затримали – наркомани. ВІДЕО
У Маріуполі чоловік переконував всіх, що патрульні які його затримали – наркомани. ВІДЕО
Сталося все вночі у Маріуполі. Патрульні затримали чоловіка у ДЕУ. Затримали за те, що в його машині не горів один з габаритів.
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