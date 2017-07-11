У Маріуполі чоловік переконував всіх, що патрульні які його затримали – наркомани. ВІДЕО

У Маріуполі чоловік переконував всіх, що патрульні які його затримали – наркомани. ВІДЕО

20:45 11.07.2017

Сталося все вночі у Маріуполі. Патрульні затримали чоловіка у ДЕУ. Затримали за те, що в його машині не горів один з габаритів.

Телеканал ЧП.INFO

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