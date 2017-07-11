В МВС заявили про покращення криміногенної ситуації. ВІДЕО

В МВС заявили про покращення криміногенної ситуації. ВІДЕО

21:45 11.07.2017

А в Міністерстві внутрішніх справ вкотре заявляють, що криміногенна ситуація в країні лише покращується, рівень розкриття злочинів – зростає. Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий пояснив журналістам, що найгірша ситуація була після Революції гідності. Тоді через початок АТО та розбалансовану правоохоронну систему злочинів реєстрували дуже багато. Тепер же ситуація нібито стабілізувалася. Так за словами високопосадовця: загальна кількість кримінальних правопорушень знизилась на 17 відсотків. А окремо Сергій Яровий виділив, що зменшилась кількість розбійних нападів на 26 відсотків, грабежів – на 32, викрадення автомобілів – на 27. Ще на 36 відсотків зменшилась кількість зґвалтувань.

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