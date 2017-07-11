У Києві адвокат виявився хабарником. ВІДЕО
У Києві адвокат виявився хабарником. ВІДЕО
За даними слідства, юрист вигадав схему для швидкого збагачення. Чемно просив гроші у свого підзахисного для нібито передачі судді, який розглядає його справу. І пообіцяв, за винагороду Феміда стане на його бік. Насправді ж, як не дивно, цього разу суддя був ні до чого. Адвокат таким чином сам хотів привласнити кругленьку суму – півтори тисячі доларів. Та про адвоката-хабарника стало відомо правоохоронцям.
Не тільки це. Також в огляді хабар news дивіться про таке…
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