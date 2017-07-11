РНБО планує впровадити біометричний контроль для іноземців. ВІДЕО

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента ініціює впровадження біометричного контролю для іноземців, що перетинають кордон України. За словами Олександра Турчинова це стосуватиметься більшою мірою громадян Російської Федерації. Таким чином кожен, хто захоче виїхати з України чи в’їхати до нашої держави, мусить надати чимало інформації про себе.

Телеканал ЧП.INFO