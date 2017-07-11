У Черкасах через 7,5 років чоловіка нарешті випустили з СІЗО. ВІДЕО
У Черкасах через 7,5 років чоловіка нарешті випустили з СІЗО. ВІДЕО
Довгих сім з половиною років перебував під вартою Василь Лапшов. Чоловіка з Черкащини звинувачують у розбійному нападі та вбивстві інкасаторів. Лапшов весь час, що перебував за гратами, стверджував – не винен. А свідчення, що дав ще багато років тому – не правдиві, бо зізнання з нього буквально вибивали. За те, щоб чоловіку принаймні змінили запобіжний захід, правозахисникам довелось поборотись. Нарешті суд таки змінив рішення. Відтепер Василь Лапшов очікуватиме вироку суду будучи під домашнім арештом.
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