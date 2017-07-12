Кримінальний дует торгівців метадоном затримано на Черкащині. ВІДЕО

Кримінальний дует торгівців метадоном затримано на Черкащині. ВІДЕО

00:04 12.07.2017

Ними виявилися двоє раніше судимих жителів Золотоноші 30 та 45 років. Зловмисників затримано під час збуту чергової дози наркотику, їм оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Інформація про те, що на території Черкаської області налагоджено реалізацію тяжкого наркотику метадон, надійшла до оперативників Управління протидії наркозлочинності кримінальної поліції Черкаської області. Поліцейськими було проведено ряд заходів, під час яких інформація підтвердилася. Як з’ясували працівники поліції, незаконний збут метадону організували двоє жителів міста Золотоноша 30 та 45 років, які раніше вже притягувалися до відповідальності за незаконні оборудки з наркотиками. Як з’ясували оперативники, зловмисники, щоб уникнути відповідальності, завжди тримали при собі маленькі дози наркотиків. Крім того, з метою конспірації збували наркотик виключно обмеженому колу перевірених покупців.

Поліцейські затримали наркозбувачів, коли останні продали наркозалежним особам дві дози метадону, отримавши за них близько 13 тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків їх домоволодінь  оперативники виявили кошти в сумі близько 5 тисячі гривень, виручені від продажу наркозілля, наркотичний засіб метадон, електронні ваги та колби з залишками метадону.

Підозрюваним оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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