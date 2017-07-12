18-річний юнак вдарив ножем свою 15-річну кохану у Дніпрі. ВІДЕО
18-річний юнак вдарив ножем свою 15-річну кохану у Дніпрі. ВІДЕО
У Дніпрі 18-річний юнак закохався у дівчину. За якийсь час він познайомився з її батьками і став, як то кажуть, «своїм», вхожим у дім. От і цього разу старші пішли спокійно на роботу, а він лишився із дівчиною. А вже за кілька годин мати у сльозах телефонуватиме до поліції.
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