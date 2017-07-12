Шестеро зловмисників побили підприємця на Одещині. ВІДЕО
Шестеро зловмисників побили підприємця на Одещині. ВІДЕО
На Одещині правоохоронці намагаються затримати двох кермувальників із поплічниками. Шістьох чоловіків підозрюють у побитті тамтешнього підприємця.
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