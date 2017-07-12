Нічна сварка у Києві закінчилася стріляниною та погонею. ВІДЕО

Почалося все на Березняках біля одного з нічних магазинів. В середину зайшли двоє чоловіків. Потім вони вийшли на вулицю. Невідомо чому, але між ними почалася сварка. Потім один чоловіків дістав пістолет та почав стріляти.

Телеканал ЧП.INFO