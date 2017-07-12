На Київщині прямо на АЗС вибухнула автівка. ВІДЕО
На Київщині прямо на АЗС вибухнула автівка. ВІДЕО
Як розповідають свідки, з Києва їхав бус Рено. Аж раптом, його водій, не зважаючи на суцільну смугу, вирішив повернути на автозаправну станцію. За ним саме рухався Ланос. Та і його водій, за словами очевидців, порушив правила – саме у цей момент пішов на обгін. Тоді і сталось зіткнення. Водієві Рено вдалося проїхати ще кілька десятків метрів, а от Ланоса відкинуло у цистерну із газом. І автівка вибухнула.
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