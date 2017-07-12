Петро Порошенко сподівається на міжнародних спеціалістів у розслідуванні вбивства Шеремета. ВІДЕО

Вбивцю журналіста Павла Шеремета досі не знайшли. Фахівці міжнародного Комітету захисту журналістів стежили за справою. Кажуть, прикро про це заявляти, та розслідування вбивства Павла Шеремета в Україні не дало жодних результатів. Схоже, лишається сподіватись на закордонних фахівців. До речі, Президент Петро Порошенко, 11 липня підтримав ідею Комітету захисту прав журналістів запросити міжнародного спеціаліста.

Телеканал ЧП.INFO