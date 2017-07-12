В Росії на викрадений паспорт українця зареєстрували пропагандистські сайти. ВІДЕО

Гібридна війна з боку Російської Федерації набирає обертів. І цього разу скористалися ім’ям одного громадянина України. Чоловік поїхав на заробітки до Росії. Однак на вокзалі у Воронежі хтось вкрав його паспорт. Відновити документи все ж вдалося. Однак цією ситуацією скористалися співробітники російських спецслужб.

Телеканал ЧП.INFO