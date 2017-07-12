За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО

За відновлення комуністичної стели Горішнім Плавням загрожує покарання. ВІДЕО

21:45 12.07.2017

Горішні Плавні, що на Полтавщині, вкотре опинилися в епіцентрі скандалу. Знову через назву населеного пункту. Тільки не нову, а колишню - Комсомольськ. Точніше, через стелу при в’їзді до міста із цим написом. 19 травня цього року невідомі пошкодили її – зірвали дві літери у назві «с» та «м». І ось тепер міська влада вирішила відновити стелу. Навіть кошти на це виділила – 8 000 гривень. Про виготовлення літер домовилися із власним комунальним підприємством «СпецЕко». Однак в Українському інституті національної пам’яті заявили – стелу не те що не варто ремонтувати, її давно потрібно було знести.

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