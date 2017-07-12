Кількість пожеж у Києві зростає. ВІДЕО
Кількість пожеж у Києві зростає. ВІДЕО
Київ спалахує все частіше. Кількість пожеж у столиці зросла на 26 % в порівнянні із першим півріччям минулого року. Такі дані оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Статистика стосується саме пожеж у житлових будинках. З огляду на це працівники ДСНС взялися провести позапланові перевірки.
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