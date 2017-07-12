Українські поліцейські співпрацюватимуть з іноземними колегами. ВІДЕО

Українські поліцейські активніше співпрацюватимуть із європейською поліцією. У Верховній Раді ратифікували Угоду між Україною та Європолом про оперативне та стратегічне співробітництво. Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян наголосив, що тепер буде можливість здійснювати обмін інформацією в рамках кримінальних проваджень, брати участь у спільних заходах з розслідування значно ширшого кола злочинів, ніж це було дотепер.

Телеканал ЧП.INFO