Українські поліцейські співпрацюватимуть з іноземними колегами. ВІДЕО
Українські поліцейські співпрацюватимуть з іноземними колегами. ВІДЕО
Українські поліцейські активніше співпрацюватимуть із європейською поліцією. У Верховній Раді ратифікували Угоду між Україною та Європолом про оперативне та стратегічне співробітництво. Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян наголосив, що тепер буде можливість здійснювати обмін інформацією в рамках кримінальних проваджень, брати участь у спільних заходах з розслідування значно ширшого кола злочинів, ніж це було дотепер.
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