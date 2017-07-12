В Запорізькій області школяр впав у кому після стрибка у воду. ВІДЕО

Як розваги на воді ледь не закінчилися трагедією та хто врятував хлопця віз загибелі дивіться у випуску «Надія є!»

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Телеканал ЧП.INFO