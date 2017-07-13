В Одесі на хабарі впіймали двох поліцейських. ВІДЕО
В Одесі на хабарі впіймали двох поліцейських. ВІДЕО
Історія розпочалася із пограбування автомобіля на одній із міських парковок. Власник машини вчасно помітив, як в його машині копирсається злочинець. Чоловік мав при собі травматичний пістолет, вистрілив крадію в ногу і викликав поліцію. Правоохоронці приїхали, втім, як це не дивно, склали протокол на самого ж заявника. Кваліфікували його дії як злісне хуліганство, а згодом взагалі перекваліфікували в нанесення тілесних ушкоджень. Пояснили, що закриють справу лише після того, як заплатить їм дві з половиною тисячі. Але план у них зірвався. Про оборудку дізналися у службі внутрішньої безпеки поліції і організували спецоперацію. При передачі валюти здирників затримали.
І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…
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